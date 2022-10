Ferraris-Brunelleschi, un incontro tra i docenti per 'far squadra'

L’accoglienza è una delle prerogative del Ferraris-Brunelleschi. Con l’inizio dell’anno scolastico gli studenti tutor hanno accolto come di consuetudine le matricole in modo da semplificare il loro inserimento nella nuova scuola. Da quest’anno questa bellissima iniziativa è stata realizzata anche per i nuovi docenti. In un incontro organizzato nei giorni scorsi, i nuovi docenti, sia quelli neoimmessi in ruolo che quelli in supplenza, sono stati accolti dagli studenti tutor, dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione Accoglienza. Con questa iniziativa si è voluto mettere a proprio agio i professori appena arrivati, oltre a illustrare loro in maniera semplice e veloce gli aspetti organizzativi, i principi educativi, le finalità, ma soprattutto la storia e l’offerta formativa del Ferraris-Brunelleschi.

L’istituto crede fortemente che ogni elemento che compone la scuola, con le sue prerogative e differenze, sia un valore aggiunto. Lo crede fortemente per i ragazzi e lo crede anche per le loro guide, quei professori che seguono il percorso didattico degli alunni e che sono per loro fonte di ispirazione. Le differenze fra le persone esistono, ma se vissute come momento di arricchimento e di valorizzazione sono delle risorse preziose per affrontare le sfide quotidiane che gli studenti affrontano ogni giorno oltre che per migliorare la qualità del servizio scolastico.

Questo progetto, oltre a ottimizzare il lavoro di squadra, tende a creare fin da subito un buon clima tra i docenti, vecchi e nuovi. Infatti oltre ai nuovi arrivati, in platea erano presenti anche alcuni docenti interessati a seguire questa novità seppur da anni al lavoro nelle aule di via Sanzio e di Via Giovanni da Empoli.

Fonte: Ufficio stampa