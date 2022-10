Rimane ferito nell'incidente, intervengono i vigili del fuoco a Staffoli

Un uomo di 89 anni è rimasto ferito in un incidente a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull'Arno. Poco dopo le 18 di domenica 16 ottobre l'uomo era alla guida di un furgoncino su via Livornese quando, all'altezza di una doppia curva in prossimità del confine con Santa Maria a Monte, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Stando a una prima ricostruzione, la vettura si sarebbe ribaltata. L'uomo sarebbe rimasto ferito ma non in modo grave. Sono comunque intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto oltre ai soccorsi, vale a dire la Pubblica Assistenza di Santa Croce. L'uomo è stato caricato sull'ambulanza e portato in codice giallo a Empoli.