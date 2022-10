Giornata della rianimazione cardio-polmonare a Limite sull’Arno

Grande partecipazione domenica scorsa in piazza Pertini a Limite sull’Arno per la giornata internazionale della rianimazione cardio-polmonare.

Nell’occasione la Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno, da sempre attiva sul territorio con i propri volontari, ha organizzato, con il patrocinio del comune di Capraia e Limite, un evento di sensibilizzazione e dimostrazione aperto a tutti i cittadini con a tema la rianimazione cardio-polmonare e la disostruzione delle vie aeree negli adulti e pediatrica.

Complice anche il luogo messo a disposizione dall’amministrazione, molto frequentato soprattutto nei fine settimana, tantissimi cittadini, adulti e bambini, si sono fermati, incuriositi e interessati, a tentare le manovre di primo soccorso guidati dai formatori dell’associazione, che, con la loro consueta professionalità ed entusiasmo hanno avvicinato tante persone comuni ad alcune delle attività più importanti del volontariato e non solo. Manovre che ogni anno possono salvare migliaia di vite e che dovrebbero essere conosciute da chiunque, non solo dai volontari. A tal fine, infatti, lo ricordiamo, la Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno periodicamente organizza corsi di primo soccorso gratuiti ed aperti a tutti, con l’intento di formare nuovi volontari, ma anche di far conoscere queste manovre ad un numero sempre più ampio di persone.

L’associazione e il suo presidente Stefano Giuntini, desiderano ringraziare tutti coloro che hanno preso parte all’evento.

Fonte: Ufficio Stampa