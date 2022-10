Giro d'Italia 2023, due tappe in Toscana: Versilia protagonista

Il grande ciclismo del 2023 passa dalla Toscana. Il Giro d'Italia torna a transitare dentro al Granducato e si fermerà soprattutto in provincia di Lucca, con un occhio di riguardo per la Versilia. Sono ufficiali le date e le tappe, in due circostanze sarà protagonista la Toscana.

Dopo il riposo di lunedì di lunedì 15 maggio, martedì 16 la tappa con partenza dall'Emilia da Scandiano passerà dal Passo delle Radici e arriverà a Viareggio in piazza Mazzini.

Il giorno successivo, il 17 maggio, la partenza sarà da Camaiore: i corridori passeranno dalla Liguria e arriveranno in Piemonte a Tortona, a pochi passi dalla casa di Fausto Coppi a cui è dedicata la tappa.