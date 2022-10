Lavoratori a nero (e uno minorenne) alla darsena di Livorno, arriva la finanza

Otto lavoratori in nero, 3 di questi irregolari in Italia e uno minorenne, tutti senza contratto al lavoro alla darsena vecchia del porto di Livorno. La guardia di finanza ha scoperto gli uomini a lavorare sia sui pescherecci che sulla banchina a smagliare le reti dopo un'uscita di pesca. I datori di lavoro sono stati denunciati. Inoltre, per l'area in forte degrado sulla banchina, è stato avvisato l'ufficio Igiene e Sicurezza dell'Asl Nord Ovest per le verifiche.