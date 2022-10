A Volterra i detenuti del carcere possono lavorare in biblioteca

In analogia a quanto previsto per il lavoro di pubblica utilità denominato “Decoro Urbano” - già avviato attraverso la collaborazione tra il Comune di Volterra e l’Istituto Penitenziario - il progetto “Più Libri Più Liberi” è finalizzato a far sperimentare ai detenuti azioni volte alla riparazione del danno recato alla collettività con il reato tramite l’impegno in funzioni di supporto agli operatori della Biblioteca comunale Guarnacci.