Abc Castelfiorentino: debutto in casa per la Promozione, in trasferta la serie C femminile

Palla a due sabato alle ore 21. Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino scendono in campo in contemporanea per la seconda giornata di andata che rappresenterà, rispettivamente, il debutto casalingo per la Promozione e l’esordio lontano da casa per la serie C femminile.

I ragazzi di coach Dario Chiarugi si apprestano a ricevere il Basket San Casciano per inseguire il primo acuto stagionale (arbitri Cabizza di Pisa, Formica di Vicopisano). Dopo la sconfitta a Monteroni, infatti, la truppa castellana andrà in cerca dell’immediato riscatto, peraltro stesso obiettivo degli ospiti reduci dal ko casalingo per mano della Crocetta San Miniato.

Le ragazze di coach Jacopo Giusti sono invece attese dalla Cestistica Rosa Prato per suonare il secondo squillo dopo la vittoria all’esordio ai danni dell’Affrico (arbitro Borselli di Firenze). Anche in questo caso, si affronteranno due formazioni spinte dallo stesso obiettivo, con le laniere reduci dalla vittoria in volata sul parquet di Firenze.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa