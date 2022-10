Al Tredici Sushi Lab Empoli compie un anno, la tradizione nipponica e le contaminazioni

Compie un anno Al Tredici Sushi Lab, il ristorante in stile industrial in piazza della Vittoria a Empoli dove poter gustare il sushi di qualità.

Nel 2021 Al Tredici ha inaugurato un nuovo format di sushi, unendo la tradizione nipponica con i gusti derivanti dalle contaminazioni internazionali.

Al Tredici Sushi Lab nasce con l'idea di proporre una vera 'esperienza gustativa', contaminata anche dalle tradizioni italiane, per stupire gli amanti del sushi come chi vuole lasciarsi trasportare in un viaggio nel gusto.

All'interno del ristorante trovate un ambiente industrial chic, realizzato con arredamenti Made in Italy e fatti a mano, preferendo il legno di rovere e le resine per accogliere al meglio il cliente. L'ideale per un pranzo di lavoro o una cena con gli amici. Festeggiate con Al Tredici Sushi Lab il primo anno insieme!