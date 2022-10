All'aeroporto di Firenze con documenti falsi, arrestati

Stavano cercando di entrare in Italia con documenti falsi ma la polizia all'aeroporto di Firenze li ha fermati. Uno ha esibito una carta d'identità belga risultata contraffatta, l'altro aveva un documento francese risultato rubato anche se appartenente a una persona molto simile a quella sbarcata a Firenze.

Le approfondite ricerche hanno permesso di accertare la loro reale identità: si trattava di cittadini di origine turca, di 23 e 31 anni, privi dei requisiti per l’ingresso in Europa. Entrambi sono finiti in manette: uno per possesso di documenti falsi, l’altro per falsa attestazione di generalità a pubblico ufficiale, ricettazione e sostituzione di persona.