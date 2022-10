Antologia dei progetti Laba in apertura della mostra di Escher a Firenze

Anche la Laba di Firenze partecipa, in qualità di educational partner, alla grande mostra dedicata al geniale artista olandese Maurits Cornelis Escher. L'allestimento - in programma da oggi, giovedì 20 ottobre 2022, al 26 marzo 2023 al Museo degli Innocenti - celebra l'universo immaginifico di Escher attraverso un viaggio che si compone di circa 200 opere e di alcuni dei lavori più rappresentativi del maestro: una importante occasione di scambio e riflessione sui temi dell'arte e della cultura che vede protagonisti anche gli studenti della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze.

La partnership - coordinata dal docente Piero Fragola in sinergia con l'ufficio comunicazione di In Your Event e con Arthemisia - prevede due distinte fasi. La prima riguarda la produzione di una serie di video che 8 allievi iscritti al terzo anno di Graphic Design hanno realizzato a partire da opere o parti di opere di Escher, rielaborandone i contenuti in chiave digitale: il risultato sono 7 video che animano letteralmente le creazioni dell'artista, aiutandone a comprendere i contenuti e accendendo i riflettori sull' "architettura impossibile" di Escher.

I progetti (firmati da Alessia Pasqui con "Vincolo d'Unione"; Vittoria Elena Di Munno con un elaborato che si ispira a "La mia Liguria"; Nuria Iuliano e Camilla Caponi con "Formiche Rosse"; Gianandrea Bicchi con "Cubo con Nastri"; Giuditta Bonciolini con "Cascata"; Giuditta Bonciolini, Nuria Iuliano e Camilla Caponi con "House of Stairs" e Leonardo Ferretti con "Farfalle") accompagnano lo spettatore in un percorso quasi ipnotico e consentono di cogliere, grazie all'elemento dell'animazione, nuove sfumature e significati.

Tutti gli elaborati verranno diffusi, nelle prossime settimane, sui canali social della mostra mentre i tre lavori selezionati dal team della comunicazione (ovvero i video di Alessia Pasqui, Leonardo Ferretti e Giuditta Bonciolini) verranno proiettati per tutto il periodo di apertura del percorso espositivo all'interno del Mercato Centrale di Firenze. Una modalità originale per valorizzare l'impegno dei giovani allievi, prossimi alla laurea.

L'altro step si svilupperà invece nel corso dell'apertura al pubblico della mostra, quando altri allievi della Laba di Firenze (Marianna Calabria, Bianca Marchese e Giuseppe Donato di Graphic Design e Cinema), saranno chiamati a realizzare una sorta di documentario-video sull'iniziativa fiorentina.

"E' un piacere e un motivo di grande orgoglio poter portare il nostro supporto alla suggestiva mostra dedicata ad Escher, già record di incassi, in un contesto affascinante come quello del Museo degli Innocenti - spiega Domenico Cafasso, direttore della Laba di Firenze -. Questa sinergia si sviluppa secondo l'impronta che è propria della Laba, ovvero quella di formare giovani talenti in grado di mettere le proprie conoscenze a disposizione dell'arte. Essere 'educational partner' di questo grande progetto espositivo significa offrire il nostro contributo nella creazione di contenuti originali e innovativi, aprire spazi di riflessione nuovi e consentire ai nostri giovani di fare esperienze significative e stimolanti".