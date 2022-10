Una sala giochi di Pisa si è vista sospendere la licenza da parte della questura di Pisa per il fine settimana. Lo scorso 17 settembre infatti un uomo straniero, irregolare in Italia, è stato arrestato per detenzione di droga per lo spaccio. L'uomo era stato trovato proprio all'interno della sala giochi durante un controllo. L'arresto e la proposta di chiusura sono per mano della polizia municipale di Pisa.