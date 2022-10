Bici rubate e restituite a Pisa, un denunciato sarà rimpatriato

Furti di bici a Pisa. La questura di Pisa è intervenuta in due casi. Un 42enne nigeriano residente a Pisa è stato trovato in via dei Cappuccini a bordo di una bici risultata provento di furto. L'uomo è stato denunciato per ricettazione, la bici è stata restituita. Alle 17.30 in via Cattaneo invece un uomo ha segnalato una mountain bike trovata davanti a un panificio: la bici era sua e aveva sporto denuncia. La polizia si è appostata e ha trovato un 31enne tunisino che saliva a bordo. E' stato denunciato per ricettazione. L'uomo, dati i precedenti, sarà rimpatriato dopo il trasferimento al Cpr di Bari Palese.