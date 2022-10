Brucia rifiuti in un bidone, denunciati operaio e titolare di ditta di ristrutturazioni

Beccato in zona Soffiano a Firenze a bruciare dei rifiuti durante la ristrutturazione di un'abitazione. I carabinieri forestali sono stati allertati da una colonna di fumo nero in quella zona. Hanno trovato un operaio che nel giardino di casa stava bruciando rifiuti urbani e speciali in un bidone, con un odore acre tipico dei materiali plastici. Il bidone e i rifiuti sono stati sequestrati, mentre l'operaio e il titolare della ditta sono stati denunciati per smaltimento illecito di rifiuti per combustione.