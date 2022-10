Cantieri Fi-Pi-Li, Stella (FI): "Più telecamere in superstrada per alert in tempo reale"

"Avvertire gli automobilisti in tempo reale, più telecamere lungo il tragitto della superstrada, in modo da evitare il ripetersi di code chilometriche come avvenuto in estate, in alcuni casi a causa di guasti nei cantieri non segnalati con la dovuta tempestività. Non possiamo permettere che questi errori si ripetano anche ora, con la riapertura autunnale dei lavori; noi vigileremo".

Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. Oggi è ripartito il cantiere nel tratto compreso tra Montelupo Fiorentino e lo svincolo Empoli est. Due le zone di intervento, la prima che durerà fino al 7 dicembre e interessa 1300 metri di strada e l'altra, che partirà il 9 gennaio, e fino al 10 febbraio interesserà circa 600 metri, in tutto 1900 metri di lavori.

"Per tutta la durata dei cantieri - prosegue Stella - i cittadini devono essere informati in tempo reale e in modo tempestivo su quanto sta avvenendo, in modo da organizzarsi e fare percorsi alternativi, in caso di chiusure di alcuni tratti di strada. I disagi possono verificarsi, quando si eseguono dei lavori, ma gli automobilisti devono essere messi in condizioni di gestire i disagi e organizzarsi di conseguenza. Chiediamo poi che vengano installate più telecamere lungo il tragitto, in modo da consentire a chi gestisce il servizio di intervenire. Non è pensabile che migliaia di cittadini passino ore in coda perché non è stato comunicato in tempo agli utenti che c'erano dei problemi e dei guasti nei cantieri o lungo il tragitto".