'L'Amica Geniale' gira in Toscana: si cercano attori e attrici

Il set de 'L'amica geniale' torna in Toscana e cerca comparse. La fiction in onda sulla Rai, tratta dai bestseller di Elena Ferrante, è giunta alla quarta stagione. L'ambientazione per alcune scene rimane Firenze e per questo si cercano attori e attrici.

La produzione cerca donne e uomini tra i 18 e i 75 anni, ragazze e ragazzi tra i 7 e i 15 anni. "Sono tassativamente esclusi candidati con piercing, tatuaggi in parti del corpo visibili (avambracci, caviglie/polpacci, collo, volto), capigliature con tinte non naturali, meches, rasature o doppi tagli" si legge nell'offerta.

Inoltre "non saranno prese in considerazione candidati al di fuori della regione Toscana e non è possibile accettare candidature di dipendenti della pubblica amministrazione". I prescelti verranno assunti e retribuiti a norma di legge.

Qui il modulo per iscriversi.