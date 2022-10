Da lunedì la Biblioteca San Giorgio riaprirà ai piani superiori

Da lunedì 24 ottobre la Biblioteca San Giorgio riaprirà anche ai piani superiori, permettendo l'accesso e la libera circolazione del pubblico nella Sala Dipartimenti (la grande sala dedicata allo studio, dominata dalla scultura di Anselm Kiefer).

Sono, infatti, in fase di completamento i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato l'intero edificio nelle ultime settimane: lavori più contenuti che comunque proseguiranno, in forme compatibili con l'apertura al pubblico, anche nei prossimi mesi. Rimarranno ancora chiuse la Sala Desideri e la Sala Bigongiari del primo piano e la Saletta cinema del secondo piano: per questi spazi ci sarà da attendere ulteriori interventi.

La riapertura degli spazi della San Giorgio è un evento molto atteso da tutti i cittadini, ed in particolare dagli studenti, che anche nei mesi successivi alla pandemia hanno dovuto fare i conti con le difficoltà connesse alla riduzione dei posti di lettura e studio. Per festeggiare questa speciale ripartenza, i bibliotecari della San Giorgio da lunedì condivideranno la loro soddisfazione con gli utenti, offrendo loro un libro in regalo accompagnato da un segnalibro speciale di augurio per la riapertura.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa