Distretto Circolare di Empoli, 120 cittadini al primo incontro

Ha preso il via ieri, mercoledì 19 ottobre al Palazzo delle Esposizioni, il ciclo di incontri di approfondimento sul progetto del Distretto Circolare.

Il primo incontro è stato dedicato al tema "Il processo produttivo: i rifiuti adoperati, i gas prodotti e i loro utilizzi, gli scarti e le emissioni, gli impatti ambientali e le sinergie con il territorio".

Dopo i saluti istituzionali della Sindaca Brenda Barnini e del Presidente di Alia Servizi Ambientali SpA Nicola Ciolini, l’intervento di Giacomo Rispoli, AD di MyRechemical del gruppo Nextchem/Maire Tecnimont, e a seguire la relazione centrale sul progetto industriale a cura di Alessia Scappini, a capo della Direzione Progetti Speciali di Alia.

I cittadini, già divisi in tavoli da circa 10-15 persone, hanno dunque avuto 40 minuti di tempo per dialogare tra loro, coordinati da facilitatori, e presentare una serie di domande su ogni possibile tema riguardante il progetto: impatti ambientali, sicurezza impianto, vantaggi per il territorio e la comunità, business plan, nuova viabilità. Sono stati circa 60 i quesiti emersi e altrettante le risposte fornite dai tecnici di Alia, NextChem e SUEZ durante una sessione durata circa un’ora e mezza e conclusasi oltre la mezzanotte.

Tra le questioni che più hanno interessato i partecipanti il cronoprogramma di realizzazione, la descrizione di tutti i complessi standard di sicurezza previsti e soprattutto la centralità del fatto che tale impianto non avrà emissione di fumi, non essendo prevista alcuna combustione di rifiuti.

Grande attenzione espressa da parte di Alia e i partner dell’Alleanza Circolare per l’ampia partecipazione della cittadinanza in occasione di questo primo incontro e per i diversi spunti e le proposte emerse dentro un confronto approfondito e costruttivo con gli esperti presenti.

I cittadini hanno adesso la possibilità di prenotarsi per partecipare al secondo incontro, previsto per mercoledì prossimo, il 26 ottobre, alle ore 21 al Palazzo delle Esposizioni, che avrà ad oggetto la tecnologia NextChem, la produzione del syngas e tutte le potenzialità dei prodotti che verranno realizzati. Sarà obbligatorio iscriversi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/440775279727. A coloro che non sono riusciti a iscriversi al primo incontro verrà dato diritto di precedenza per favorire la più ampia partecipazione.

Per caratterizzare in maniera sempre più trasparente questo percorso di ascolto e partecipazione, richiesto dall’Amministrazione Comunale di Empoli e attivamente rilanciato dai promotori del progetto, si informa che è stato realizzato un portale dedicato nel quale saranno inserite tutte le informazioni relative al progetto, alla tecnologia, agli impatti, ai benefici per il territorio, agli incontri dedicati, i documenti presentati, oltre ad una sezione esclusivamente dedicata alle FAQ (domande frequenti), nella quale saranno inserite in aggiornamento continuo tutte le domande e le risposte registrate agli incontri o richieste online sul portale in modo da garantire in qualsiasi momento la massima e puntuale informazione a tutti i cittadini interessati. Il portale sarà consultabile all’indirizzo: https://www.distrettocircolareempoli.it/

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.