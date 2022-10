Dragon Boat, 350 atleti in gara sull'Arno a Firenze

Mancano poche ore alla due giorni dedicata al Dragon Boat che si terrà a Firenze nel weekend di sabato 22 e domenica 23, con il Memorial Marianna e l’Arno Cup.

Le due competizioni, che ogni anno richiamano in riva d’Arno società e gruppi sportivi da tutta Italia, anche quest’anno hanno raggiunto numeri importanti. Sono circa 350 infatti gli atleti che, in totale, gareggeranno nelle due competizioni. Le categorie in gara prevedono la partecipazione di femmine e maschi senza particolari limiti d’età.

Le gare si svolgeranno nel tratto di fiume compreso tra i ponti Da Verrazzano e San Niccolò e saranno comodamente visibili da tutti coloro che si troveranno sui lungarni di ambo i lati.

Fonte: Ufficio stampa