Elisa Pasini in mostra all'Orcio d'Oro

Da sabato 22 ottobre al 5 novembre 2022 ore 18-19,30 all'Orcio d'Oro (via Augusto Conti 48, San Miniato) una mostra importante

ELISA PASINI

PESCI, VOLTI,

CORPI, GALLINE

Ancora un evento eccezionale all’Orcio d’Oro di San Miniato (via Augusto Conti 48) la mostra di una straordinaria artista, realizzatrice di bellissime incisioni, ma anche di quadri di notevole spessore.

Un’altra scoperta dell’Orcio d’Oro: ELISA PASINI il suo nome, vive a Villa Saletta, un luogo abbandonato quanto magico, nei pressi di Palaia, dove tira fuori dal suo studio

materiali di straordinario valore artistico.

La mostra, che sarà presentata da Elisa Montanelli, vicesindaco e assessore alle pari opportunità, nonché dalla Commissione comunale con lo stesso nome, presieduta da Elise Bianchi, sarà ospitata presso lo spazio dell’Orcio dal 22 ottobre fino al 5 novembre, con una serie di manifestazioni collaterali, che verranno divulgate nei prossimi giorni.

Un programma comunque dedicato tutto alle donne, in particolare alla lotta contro la violenza e la parità tra i sessi.

Insieme alla rappresentanza femminile dell’amministrazione, ci saranno anche Loredano Arzilli, assessore alla cultura, nonché Aurelio Cupelli e Andrea Mancini, rappresentanti dell’Orcio d’Oro.

“Chi possiede il “dono” dell’arte - ha detto Elisa Montanelli a proposito di Elisa Pasini – non può e non deve lasciar perdere, cambiare lavoro, farsi prendere dalla disperazione per un mercato che sembra non esistere più e un mondo che pare non capire il buono e il bello. Certo Elisa è ancora troppo giovane per fare i conti con la vita, e poi appartiene al sesso femminile e questo certo non la facilita. Ne abbiamo parlato molte volte: le Guerrilla Girl, che operano da una cinquantina d’anni in tutto il mondo, ci raccontano proprio questo, quando cominciarono il loro impegno, vestite da Oranghi, nelle sale del Metropolitan di New York solo il 5 per cento delle artiste presenti in quel museo erano donne, oggi siamo addirittura al 3; sebbene il genere nudo abbia una disparità assolutamente contraria, con un predominio assoluto per il corpo femminile (presente all’85 per cento)”.

Fonte: Ufficio stampa