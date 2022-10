Escursionista rimasto bloccato in zona impervia, salvato con l'elicottero

I vigili del fuoco del comando di Lucca con l’invio dell’elicottero Drago 63 del reparto volo di Cecina, sono intervenuti alle ore 16 sul versante di Massa del monte Pizzo d'Uccello, per recuperare un escursionista rimasto bloccato in zona impervia. L’elicottero dei vigili del fuoco ha individuato l’uomo che è stato raggiunto dagli elisoccorritori che lo hanno recuperato a bordo del velivolo con il verricello e trasportato in zona sicura per il rientro a casa.