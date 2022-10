Farmapesa cerca un farmacista da assumere a tempo indeterminato

La Farmapesa, società a totale partecipazione pubblica, di proprietà del Comune di Barberino Tavarnelle, che gestisce le farmacie comunali del territorio, cerca un farmacista da assumere a tempo indeterminato presso le farmacie di San Donato in Poggio, Sambuca Val di Pesa e via Pisana, nella zona sud del Comune di Barberino Tavarnelle. In base a quanto previsto dal regolamento per il reclutamento del personale e della normativa vigente, la selezione pubblica, indetta dalla Farmapesa, avverrà per titoli e prove di esame. Al termine delle procedure della selezione verrà poi stilata una graduatoria che potrà essere utilizzata dalla Società per assunzioni a tempo indeterminato o determinato a tempo pieno o parziale a seconda delle necessità che si presentano. La selezione è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di un farmacista collaboratore inquadrato al livello 1 del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende farmaceutiche speciali A.S.So.Farm.

Per accedere alla selezione occorrono alcuni requisiti di ammissione tra cui la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea, il diploma di laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie farmaceutiche, il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e ad un albo professionale dei farmacisti. La selezione prevede tre fasi: una prova orale, una prova scritta e una fase di valutazione dei titoli.

Per presentare la domanda di ammissione, scaricabile dal sito www.farmapesa.it, occorre allegare copia fotostatica di un documento d'identità e curriculum vitae formativo professionale entro e non oltre le ore 13 di venerdì 4 novembre 2022. L’invio della documentazione deve essere effettuato a mezzo raccomandata indirizzato a Farmapesa Spa presso Farmacia Sambuca Val di Pesa via Giovanni XXIII, n. 30 50028 Barberino Tavarnelle oppure tramite consegna a mano nella stessa sede, in alternativa con inoltro telematica all'indirizzo tavarnellevaldipesa@assofarma.postecert.it. L’elenco degli ammessi sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito web di Farmapesa Spa.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO