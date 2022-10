Buongiorno oggi ringrazio Matteo che mi ha scritto mandandomi una ricetta molto gustosa, un secondo piatto che ha bisogno di una cottura lenta e lunga, ma il risultato sarà una carne morbida e profumata alle spezie.

Quando in cucina si parla di brasato la carne viene marinata con spezie e vino, dopo una prima cottura a fuoco alto per farlo rosolare da entrambi le parti di pochi minuti, seguirà una cottura lunga a fuoco basso e con coperchio. La carne cuocerà in un sughetto ristretto e aggiungeremo durante la cottura acqua o brodo per mantenere la carne sempre umida e non fare asciugare il sugo. Il risultato sarà una carne molto morbida e saporita.

Guancia di maiale brasata con la zucca

Ingredienti per 4 persone

500 gr di guance di maiale (4 pezzi circa)

750 ml di vino rosso

600 gr di zucca mantovana

1 stecca di cannella

4 bacche di ginepro

2 chiodi di garofano

1 radice di zenzero fresco

2 carote

1 costa di sedano

2 cipolle

1 spicchio di aglio

1 foglia di alloro

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Pulite mezza costa si sedano, una carota, una cipolla e fatele a pezzi di circa 2-3 cm. Mettete a marinare le guance nel vino rosso con le verdure appena tagliate, l’aglio, l’alloro, le bacche di ginepro, i chiodi di garofano, la cannella e lo zenzero fresco precedentemente pelato e tagliato in quattro parti. Fate riposare coperto con pellicola in frigorifero per una notte intera. Pulite la zucca dalla buccia (che conserverete,mi raccomando che sia edibile) e dai semi, tagliatela a dadini e mettetela da parte in frigorifero. Fate un brodo vegetale classico con sedano, carota, cipolla rimasti e le bucce di zucca precedentemente lavate. Fate sobbollire per almeno 1 ora. Versate un filo d’olio in una casseruola dai bordi alti e dotata di coperchio, rosolate per 5 minuti per lato le guance, aggiungete le verdure e le spezie e proseguite la rosolatura per 2 minuti. Aggiungete il vino della marinatura, qualche mestolo di brodo fino a coprire per 2 cm circa la carne, sale e pepe e cuocete per 1 ora a fiamma bassa con coperchio. Aggiungete la zucca e proseguite per un’altra ora. Terminata la cottura togliete la carne e lasciatela riposare. Eliminate chiodi di garofano, ginepro, cannella e alloro, frullate il fondo di vino e verdure fino ad ottenere una crema liscia, potete anche lasciare qualche pezzo di zucca intero. Rimettete la carne nella crema di verdure e cuocete per altri 10-15 minuti. Servite ben caldo.

Matteo

