'Hanno legato la Zia Lia', presentazione all'Intifada

Al Centro sociale Intifada di Ponte a Elsa (Empoli, via XXV Aprile) sabato 22 ottobre alle 18 il Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud presenta 'Hanno legato la Zia Lia' di Sonia Ambroset, edito da Edizioni Sensibili Alle Foglie. Sarà presente l'autrice.

"Il dialogo con la zia Lia, legata al letto in un reparto di medicina in ospedale, costringe l’autrice a entrare in contatto con quanto vissuto nel corso della propria vita professionale e tenuto per molti anni sotto silenzio. L’esperienza della contenzione fisica viene infatti narrata attraverso gli incontri con esseri umani reali, pazienti, operatori, familiari e attraverso l’incursione nei saperi e nelle pratiche che sono state prodotte nel corso del tempo. La storia della zia Lia, al pari degli spunti autobiografici dell’autrice, si sviluppa tra le pagine a testimonianza dell’unicità, e al contempo dell’ordinarietà, delle vite di ciascuno di noi. Vite che chiedono di essere vissute e lasciate andare con la dignità che meritano".

Alle 20.30 si terrà l'apericena. A seguire dj set con RozzadnJia e Wanagana Gorilla Project.