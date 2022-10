In centro con un coltello in tasca, alla guida in stato di ebbrezza: due denunce nel pisano

Un uomo trovato con un coltello in tasca nel centro della città e una persona alla guida sotto effetto di alcol. Due le denunce elevate dai carabinieri di Pisa nell'ambito di controlli del territorio, nei confronti dei due soggetti responsabili di porto di armi e oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza. Nel primo caso i militari, in Corso Italia nel pieno centro di Pisa, hanno fermato e sottoposto a controllo un uomo, sorprendendolo in possesso di un coltello a serramanico con una lama dalla lunghezza di 10 centimetri, nascosto nella tasca dei pantaloni.

Altra denuncia a San Giuliano Terme dove i carabinieri della locale Stazione hanno sottoposto a controllo una persona alla guida di un'auto, risultata con un tasso alcolemico pari a 1,35 gr/l, ben oltre la soglia consentita dalla legge. Nei confronti dell'automobilista sono scattati inoltre il ritiro della patente e l'affidamento dell'auto ad un deposito giudiziario.