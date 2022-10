Incendio boschivo a Cantagallo, lunghe operazioni per domare le fiamme

Un incendio ha coinvolto nella giornata di oggi i boschi nel comune di Cantagallo, in località Gricigliana nel Pratese. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e delle squadre dell'Antincendio boschivo della Regione sono durate tutto il giorno.

Stamani alle 9.45, i vigili del fuoco di Prato sono giunti nella collina sopra Carmignanello, per il vasto incendio di vegetazione. Sul posto squadre del sistema Aib della Regione, allertate dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP). Per circoscrivere l'incendio è stato necessario l'intervento dell'elicottero Aib della flotta dei mezzi aerei regionali.

Le operazioni sono proseguite in tutto il giorno fino alle ore 19, con la bonifica dell'area coinvolta dalle fiamme, circa un ettaro e mezzo. Nessuna abitazione ha riportato danni e non risultano persone coinvolte. Continua la presenza sul posto delle squadre Aib, per monitorare la situazione. Accertamenti e indagini sono state affidate ai carabinieri forestali.