Incendio in negozio di fiori a Viareggio, accertamenti sulla staticità

Incendio in un negozio di vendita fiori in Corso Garibaldi a Viareggio. Quest'oggi sono intervenuti due mezzi e 7 unità dei vigili del fuoco di Viareggio oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118. 'incendio è sotto controllo. L’esercizio commerciale situato al piano terra di un palazzo composto da 3 piani fuori terra, è stato evacuato in via precauzionale. Sono in corso gli accertamenti di staticità degli appartamenti situati nelle immediate vicinanze del negozio che risultano danneggiati a seguito del calore sviluppatosi nell'incendio. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza.