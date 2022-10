Iran, mozione dell'opposizione approvata all'unanimità a Vinci

"L'unanime approvazione da parte del consiglio comunale di Vinci della nostra mozione e di quella della maggioranza in favore del popolo iraniano, delle sue donne che stanno manifestando contro quel regime criminale, è un importante atto di solidarietà ed adesione ad una causa che riguarda l'umanità intera".

Così affermano i consiglieri comunali di opposizione Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Mariagrazia Bindi.

"I massacri di questi giorni stanno dimostrando la natura criminale e la brutalità di un regime teocratico che si spaccia per una Repubblica. Siamo al fianco di chi sta manifestando in Iran a rischio della propria vita, e delle comunità iraniane che si battono nel nostro paese perché si prenda coscienza della brutalità costante e della violenza che viene usata abitualmente contro la popolazione inerme e in Iran. Siamo sicuri che il prossimo governo italiano lotterà per imporre il rispetto dei diritti umani, ed isolare questo regime criminale".