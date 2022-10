Lega: "Bancomat in dismissione e malfunzionanti a San Miniato"

Varie segnalazioni di disagio ci stanno giungendo dai cittadini per un forte peggioramento del servizio bancomat degli sportelli ex Carismi ora Credit Agricole.

Recentemente è stato chiuso il servizio di banca nella frazione di La Scala. Frazione nella quale storicamente era sempre esistita una filiale della Banca sanminiatese.

Nonostante questo lo sportello al pubblico è stato chiuso e poi recentemente è stata chiusa anche la finestra bancomat.

Ora sembra che si voglia chiudere anche lo sportello bancomat in servizio da decenni presso la struttura ospedaliera dell’Ospedale di San Miniato in piazza XX Settembre, pare per il suo ridotto utilizzo, che comunque non sarebbe una novità per le statistiche della banca.

Oltre alle chiusure capita anche che gli sportelli bancomat in alcuni casi – come quello in servizio presso il supermercato di San Miniato Basso – rimangano inattivi per settimane, creando non poche difficoltà ai cittadini.

Senza dimenticare lo sportello bancomat di Ponte a Egola che funziona a fasi alterne.

Non possiamo non ricordare che il servizio bancomat è negli ultimi anni divenuto un indispensabile servizio pubblico dal momento che l’accesso agli uffici bancari causa Covid si è voluto ridurre drasticamente e che l’utilizzo delle carte di credito è quotidianamente sollecitato e in alcuni casi imposto dalle autorità di governo e bancarie, e comunque l’uso della carta non è certamente a costo zero per gli utenti.

Uno sportello bancomat rappresenta un costo per il gestore, ma negli ultimi anni si è trasformato in un servizio pubblico di primario interesse del quale si deve fare carico ogni istituto di credito, come peraltro è avvenuto in passato.

Fonte: Lega San Miniato