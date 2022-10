Record assoluto di vendite per i biglietti di Lucca Comics & Games. Come annuncia il sindaco Mario Pardini "alle 8:30 di questa mattina il contatore dei biglietti venduti per Lucca Comics & Games 2022 ha raggiunto il numero di 271.585, battendo così il dato del 2016 (271.208) e stabilendo un nuovo record assoluto a più di una settimana dall’apertura della manifestazione".

Il sindaco va fiero di questo risultato: "Si tratta di un grande risultato per tutta la città, che conferma Lucca Comics come prima fiera del mondo occidentale (e seconda al livello planetario dopo il Comiket di Tokyo) nel settore della cultura pop, che poi è il macro contenitore più di successo del nostro tempo, proprio alla luce della sua “crossmedialità” (come direbbe il direttore generale Vietina)".

L'edizione di quest'anno vuole guardare non solo alla ripartenza, ma puntare a un mondo migliore dopo le disgrazie della guerra e delle difficoltà connesse: "Abbiamo intitolato questa edizione alla speranza – “Hope” è il claim 2022 – e questi numeri confermano la voglia di spensieratezza delle centinaia di migliaia di persone in arrivo nella nostra città, che come sempre saprà accoglierle al meglio nel segno della bellezza e dell’ospitalità che solo Lucca è capace di dare e da cui deriva il grande successo internazionale di una kermesse unica, capace da sola di promuovere il suo territorio, muovendo cultura e indotto come poche altre nel mondo. Desidero quindi rinnovare i miei più sentiti complimenti a Lucca Crea, ringraziando tutto lo staff, il CDA e i collaboratori, nella certezza che quella alle porte sarà davvero la più grande edizione nella storia di Lucca Comics & Games, a più di cinquant’anni dalla sua fondazione".