Lucca protagonista di due trasmissioni Rai

Palazzo Pfanner è stato protagonista della trasmissione “Citofonare Rai 2”, lo show condotto da Simona Ventura e Paola Perego che andrà in onda domenica 23 ottobre alle 11:15 sulla seconda rete nazionale della Televisione di Stato. Le telecamere hanno realizzato una puntata dedicata alla Lucchesia, proponendo secondo il format della trasmissione un’idea per un weekend. L’inviato Massimo Cannoletta ha passato una notte in una bolla immersa nel bosco della Garfagnana e poi raccontato il rapporto fra Lucca e il cinema attraverso le scene de “Il Marchese del Grillo” di Mario Monicelli con Alberto Sordi, girato proprio a Palazzo Pfanner. Lucca insieme a Venezia ed Amalfi è stata anche al centro anche di una puntata di “Casa Italia” andata in onda il 14 ottobre su Rai Italia, dove la conduttrice Roberta Ammendola ha intervistato l’assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini, invitato a parlare delle politiche turistiche della città. La puntata può essere rivista su Raiplay e sul sito di Rai Italia.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa