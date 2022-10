Lupi sconfitti al quinto set da Grottazzolina

Prima sconfitta stagionale per la Kemas Lamipel S. Croce, superata al tie-break dalla Videx Grottazzolina. Che la trasferta non si presentasse sotto i migliori auspici, lo si era capito già martedì, al momento di partire per le Marche. Davide Morgese, costretto a interrompere la rifinitura per mal di schiena, era partito ugualmente con i compagni, ma dalla camminata e dall’espressione si poteva tranquillamente prevedere che difficilmente sarebbe stato del match. Lo staff si era subito adoperato per una serie di soluzioni mirate a stemperare un’assenza pesantissima: alla fine ha giocato Luca Loreti, classe 2004, primo anno a S. Croce, esordiente in categoria. In panchina, a disposizione, Lorenzo Gabbriellini, libero della serie B. Al di là della defezione, la Kemas Lamipel ha approcciato benissimo la gara, travolgendo Grottazzolina nella prima frazione. Proprio la situazione più temuta, l’inizio gara al cospetto di una squadra estremamente a suo agio nel proprio Palazzetto, si è risolta senza danno. Più complicati, senza dubbio, il secondo e il terzo set. Anche Videx è andata a più riprese in difficoltà, ma sui punteggi alti è sempre riuscita a tirar fuori qualche risorsa in più. Tranne che nel quarto set, quando “i Lupi” hanno svoltato un parziale complicatissimo, ribaltando un vantaggio non banale. La Kemas Lamipel si è ritrovata lasciando gli avversari al palo, da 22-19 a 22-25, salvo poi implodere al tie-break. Coach Mastrangelo, dopo aver cercato soluzioni per tutta la durata della gara, inserendo sia Colli che Favaro, sia Compagnoni che Arguelles, ha optato per un quinto set con Colli e Compagnoni al campo al posto rispettivamente di Hanzic e Vigil Gonzalez. La Videx, però, è scappata subito, acquisendo e incrementando un vantaggio rivelatosi incolmabile.

Così Matteo Maiocchi, a fine gara: “Di questa serata mi è piaciuto l’approccio, molto positivo. Se giochiamo così di squadra è veramente difficile per tutti fermarci. Poi non ci dobbiamo accontentare: siamo giovani, ci sono momenti in cui andiamo in difficoltà o pecchiamo di inesperienza. Abbiamo comunque rimesso in piedi una partita che ci stava scivolando dalle mani e portato a casa un punto cosa che è sempre importante. Si deve crescere, si può crescere, la strada è quella giusta”.

VIDEX GROTTAZZOLINA-KEMAS LAMIPEL S. CROCE 3-2

Parziali: 15-25, 25-22, 25-23, 22-25, 15-11§

VIDEX GROTTAZZOLINA: Giorgini, Cubito 9, Vecchi 12, Focosi 1, Pison, Bartolucci 10, Breuning Nielsen 28, Ferrini, Mandolini, Bonacic 11, Romiti, Foresi, Marchiani 1, Leli, Minnoni, Romiti. All. Ortenzi, 2^ All. Minnoni

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles, Favaro, Motzo 25, Colli 3, Maiocchi 18, Acquarone 2, Vigil Gonzalez 4, Compagnoni 1, Hanzic 12, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 15. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri

Arbitri: Marta Mesiano, Matteo Selmi

VIDEX GROTTAZZOLINA: battute punto 5, battute sbagliate 21, muri 8

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 10, battute sbagliate 20, muri 12

Fonte: Ufficio stampa