Monumento per Luana, Lega Fucecchio: "Controlli sul lavoro non sono mai troppi"

Oggi 20 ottobre il Consiglio comunale di Fucecchio si riunirà in modalità aperta per affrontare il tema mai come ora di attualità della Sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso il nostro territorio.

Marco Cordone (Segretario della Lega a Fucecchio e Consigliere comunale), ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Il Comune di Fucecchio insieme all'ANMIL, ha fatto bene a ricordare nei giorni scorsi la giovane operaia tessile Luana D'Orazio, scomparsa nel fiore degli anni, il 3 maggio dello scorso anno, in un tragico incidente sul lavoro e diventata un po' un simbolo, quando si parla appunto, di Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riteniamo positiva l'iniziativa di apporre una targa per Luana al Monumento ai Caduti sul Lavoro inaugurato nel 2020 nella città che ha dato i natali a Indro Montanelli e ricordandola, anche noi sottolineiamo che secondo i dati Inail, nel periodo gennaio - agosto 2021, nella provincia metropolitana di Firenze , ci sono state 7506 denunce di infortuni sul lavoro, di cui 7 mortali con un notevole aumento nello stesso periodo di quest'anno, con 10.365 denunce e purtroppo, 13 vittime.

Tutte queste vittime rappresentano, oltreché dei veri e propri drammi umani, un costo sociale altissimo. Si deve investire di più per quanto riguarda la Sicurezza nei luoghi di lavoro e la relativa prevenzione, da parte delle Istituzioni preposte ed i costi da affrontare devono essere considerati come un beneficio per le nostre Comunità. Sin dalla scuola, con un'adeguata formazione, bisogna sviluppare forti sensibilità su questi temi e non ci stancheremo mai di dire che i controlli da effettuare non sono mai troppi. Di tutte queste cose ne parleremo oggi 20 ottobre, in Consiglio comunale".

Fonte: Lega Fucecchio