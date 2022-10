Novità per Quarrata, in arrivo grossa azienda che riqualificherà la zona industriale

Novità per la zona industriale di Quarrata. Nel comune in provincia di Pistoia sta per arrivare "un'azienda di calibro nazionale" e, ad annunciarlo, è stato il sindaco Gabriele Romiti dopo l'approvazione della variante al piano di lottizzazione San Biagio, nel corso del Consiglio comunale di martedì 18 ottobre.

Nelle ultime ore sulla stampa locale è apparso il nome di Valentino, la casa di alta moda, come azienda in arrivo a Quarrata. Oggi con una nota, l'amministrazione comunale e il sindaco di Quarrata precisano: "Il cliente interessato ad approdare nel territorio di Quarrata è un fondo di investimento che si riserva di decidere quale delle sue aziende di proprietà occuperà la zona tra via Piero della Francesca e via Brunelleschi. Resta ovviamente confermata l'approvazione della variante urbanistica al piano di lottizzazione di San Biagio".

Variante urbanistica San Biagio Quarrata (foto da facebook)

"La variante nasce dalla necessità di accogliere sul territorio una grande azienda di calibro nazionale - si legge in un post di ieri del sindaco Romiti - che porterà la sua parte logistica a Quarrata, costruendo un nuovo immobile di circa 20 mila metri quadri all’angolo tra via Piero della Francesca e via Brunelleschi, e impegnandosi a riqualificare a sue spese tutta la zona di San Biagio, compresa via Brunelleschi e via Piero della Francesca, con interventi di asfaltatura e piccole opere strutturali sia sul bacino del Falchereto e del Colecchio. In previsione - ha detto ancora il primo cittadino - c’è anche la realizzazione di una cassa di espansione di 15 mila metri cubi, che compenserà la parte di permeabilizzazione del suolo che viene persa con la costruzione dell’immobile, oltre a mettere in sicurezza la zona adiacente".

L'arrivo sul territorio "di questa importante realtà lavorativa - continua il sindaco - si deve all’intervento che la passata amministrazione Mazzanti ha voluto su via Firenze, realizzando il collegamento tra via Firenze e via Montalbano, e cominciando a mettere le fondamenta per una zona industriale più collegata e fluida. Prevediamo come nuova amministrazione la realizzazione della bretella che collegherà via Montalbano a via Amadori, completando così il collegamento delle due zone industriali di Valenzatico e di via Brunelleschi e togliendo il traffico dall’incrocio dei Macelli. Sono molto soddisfatto - conclude Romiti - con questo intervento andiamo a valorizzare tutta l’area dal punto di vista imprenditoriale, viario e idraulico".