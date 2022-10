Pacchetto scuola Vinci, le graduatorie provvisorie

Approvate le graduatorie provvisorie per le famiglie vinciane che potranno beneficiare del cosiddetto “Pacchetto scuola a.s. 2022/2023”, destinato a studenti residenti in Toscana, che sono iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o ad un percorso di istruzione e formazione professionale.

Il Comune di Vinci ha approvato la graduatoria provvisoria costituita dalle domande idonee e dalle domande non idonee, che è consultabile, fino al 30 ottobre compreso, sul sito dell'amministrazione comunale al link https://bit.ly/3yUNYzs.

Gli eventuali ricorsi possono essere presentati al protocollo, protocollo@comune.vinci.fi.it, o alla pec del Comune, entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione.

La pubblicazione all’Albo online ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti.

Dopo l'esame degli eventuali ricorsi sarà formata la graduatoria definitiva di coloro che potranno accedere ai contributi monetari per sostenere le spese per acquisto di libri e altro materiale didattico oppure per usufruire di servizi scolastici.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa