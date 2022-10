Pianezzoli, ok al progetto di ristrutturazione del cimitero

È stato approvato il progetto definitivo di consolidamento statico di una porzione di loculi e della cappella mortuaria al cimitero comunale di Pianezzoli, che consentirà poi di effettuare la procedura di gara per dare il via ai lavori.

Da anni si sono manifestati cedimenti e fessurazioni fra la struttura in calcestruzzo e quella in muratura.

L’intervento del costo complessivo di 150.000 euro consiste: nella demolizione della struttura esistente, ad eccezione della parte costituita dai loculi e nel completo rifacimento della cappella con nuove fondazioni in cemento armato e nella ricostruzione del solaio di copertura a tetto della camera mortuaria.

Quella parte centrale vedrà una nuova struttura lignea relativamente alla trave di colmo e ai travicelli di ripartizione dei carichi soprastanti.

La ristrutturazione è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024

CHE COSA È STATO FATTO - Negli ultimi mesi sono proseguiti gli interventi di manutenzione di tinteggiature e rifacimento intonaco delle strutture cimiteriali comunali, a partire da Villanuova, dove sono ultimati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono state fatte tutte le coperture delle cappelle, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle cappelle e delle facciate; a Pontorme, sono stati eseguiti dei lavori di recupero del muro che delimita l'interno, con conseguente tinteggiatura e ripristino dei soffitti delle cappelline interne con tinteggiatura finale; al Sant’Andrea, sono stati eseguiti lavori nel blocco centrale della parte vecchia: è stato ripreso l'intonaco, sono state risistemate le parti ammalorate ed è stata effettuata la tinteggiatura completa, inoltre è stata rifatta una piccola porzione delle scale, rialzato il parapetto e completati i lavori di tinteggiatura. A questo punto l’amministrazione comunale è pronta per la procedura di gara per l’ampliamento del cimitero di Sant’Andrea.

A Pagnana è stato fatto un intervento di ampliamento e ristrutturazione del vecchio, e anche Bastia.

«Molto è stato fatto e molto c’è ancora da fare nei prossimi due anni - sottolinea l'assessore alle manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci -. Il nostro ufficio tecnico proseguirà spedito nei lavori di sistemazione ordinaria e straordinaria delle strutture e questo è motivo di orgoglio. Vorrei aggiungere che i servizi cimiteriali sono migliorati grazie all’esternalizzazione a una ditta specializzata in queste operazioni. Inoltre, siamo vicini alla procedura di gara per il cimitero di Sant’Andrea».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa