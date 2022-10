Precipita con l'ultraleggero sull'Appennino, muore 72enne

Un 72enne residente a Massa è morto sull'Appennino modenese in un incidente col suo ultraleggero. Si chiamava Gabriele Baldoni, è precipitato col velivolo a pochi chilometri dal confine tra Emilia Romagna e Toscana.

Originario del Modenese, Baldoni era partito da Sassostorno nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre. Poco dopo il decollo, si sarebbe avvertito uno scoppio. Si presume che all'origine dell'incidente ci sia stato un guasto meccanico.

I soccorsi sono stati tempestivi, ma 118 e vigili del fuoco non hanno potuto far nulla per salvare la vita del 72enne.