Prestigioso premio per la fucecchiese Roads® di Alessandro Frangioni

Il 6 e 7 ottobre 2022 si è tenuto l’ADworld Experience: l'evento più importante in Europa sul PPC & CRO, ovvero l’advertising online attraverso i canali come Google Ads, Facebook Ads o TikTok Ads.

ROADS® è l’agenzia di Alessandro Frangioni, viene da Fucecchio ed è specializzata esclusivamente in Digital Marketing, Advertising e Marketing Automation. Lavora principalmente per brand ecommerce in Italia e Stati Uniti. Alessandro con ROADS® è certificato, ambassador e Partner Google, Mailchimp, Sendinblue, Klaviyo, Facebook (Meta), Manychat, SALESmanago e molti altri. È speaker negli eventi più importanti del digital marketing ed è considerato fra i maggiori esperti in advertising e marketing automation. Ottenere il Primo Premio “PPC Caesars Award 2022” è un riconoscimento di grande valore e una soddisfazione immensa. Il premio è stato assegnato al case-study sul brand ecommerce americano.

