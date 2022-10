Restauro della Canonica di Stabbia, il downburst fece crollare il tetto

Il prossimo 23 ottobre alle 16 sarà inaugurato il restauro della casa canonica annessa alla chiesa della Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Stabbia, frazione del comune di Cerreto Guidi .

La storia della Parrocchia, idealmente inizia nel 1784, quando nel primo registro dei battesimi, nell’antiporta anteriore della Chiesa si legge la seguente nota:

“ 1784 - Granduca Pietro Leopoldo in una porzione della Fattoria medicea di Stabbia fu eretta la chiesa e Canonica sotto il titolo dei SS. Apostoli Pietro e Paolo , la congrua del parroco dovrà gravare sul Capitolo di Prato “

Si tratta certamente della prima chiesa dell’abitato alto di Stabbia situata all’interno di quella che adesso è una abitazione e infatti nel Catasto Leopoldino del 1821 la chiesa è rappresentata dentro la Villa-Fattoria.

Il 12 giugno 1826 il Vescovo di San Miniato Mons. Pietro Fazzi benedice la prima pietra dell’edificando complesso parrocchiale i cui lavori si conclusero il 1 gennaio 1838 quando la chiesa venne aperta per l’esercizio del culto divino e successivamente consacrata da Mons. Torello Pierazzi il 24 aprile 1842 come riportato nel libro dei cresimati .

La chiesa fu dotata del fonte battesimale il 1 dicembre 1839, evitando così alla popolazione di doversi recare a diversi chilometri di distanza per poter battezzare i bimbi appena nati.

La realizzazione della Casa Canonica iniziò soltanto dopo la chiesa stessa e non abbiamo un riscontro preciso della ultimazione dei lavori.La parrocchia nell’anno 1845 , citata nel Dizionario storiografico del Repetti “contava 1345 individui".

Il 19 settembre 2014 un violento dowburst fece crollare il tetto della Casa Canonica che implose all’interno e in una reazione a catena tutti i solai crollarono l’uno sull’altro , rendendola completamente inagibile ;

E’ stato possibile avviare Il restauro e risanamento della Canonica soltanto nel 2020, per l’iniziativa intrapresa dal nostro Vescovo Mons. Andrea Migliavacca e l’impegno del parroco, del consiglio parrocchiale e dell’intera comunità.

I lavori hanno avuto inizio nell’inverno 2021, grazie ad un generoso finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana e adesso sono pressocchè ultimati.

L'8 ottobre trascorso la nostra parrocchia è andata in pellegrinaggio a Cascia e Norcia , dove siamo stati ospiti del Parroco di quella comunità , duramente colpita dal terremoto del 2014 , senza che – a distanza di 8 anni- ancora non sia concretamente avviata la ricostruzione ;

In segno ideale di comunanza e fraternità abbiamo fatto una donazione al Parroco di Norcia affinché lo impieghi come meglio crede in primo luogo per i bisogni della propria gente, ma nell’augurio che, come da noi presto anche quella parrocchia veda restaurati i propri edifici di culto.

Il Parroco ed il Consiglio Parrocchiale invitano quindi tutti gli abitanti di Stabbia e delle parrocchie limitrofe a partecipare alla festa della inaugurazione

Questo il programma :

- ore 16,00 Celebrazione della Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo S.E.

Mons. Andrea Migliavacca , accompagnato da altri parroci della Diocesi

- ore 17,15 Cerimonia di inaugurazione , interventi:

S.E. Mons. Vescovo Andrea Migliavacca

Parroco di Stabbia don Crisostomo J. Cielo

Don Donato Agostinelli, responsabile Parrocchia

illustrazione dei lavori fatti

Delegato soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Firenze

Saluti da parte del Sindaco di Cerreto Guidi

- ore 18,00 visita della casa e rinfresco a tutti i partecipanti