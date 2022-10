Servizi per l'infanzia a Fucecchio, Jessica Magrini nuova coordinatrice pedagogica

Dottore di ricerca in scienze della formazione e psicologia, coordinatrice pedagogica e docente di scuola dell'infanzia, ma anche autrice di volumi e saggi dedicati al sistema integrato 0-6 anni. Jessica Magrini, originaria di Montelupo Fiorentino, con alle spalle un'esperienza ormai pluriennale in ambito istituzionale e universitario, è la nuova coordinatrice pedagogica dei servizi educativi e per l'infanzia del Comune di Fucecchio.

Nel mese di settembre, come prima tappa del suo nuovo incarico, ha incontrato la vice sindaca Emma Donnini, la responsabile dell'ufficio scuola Giulia Pacini e tutte le educatrici dei nidi d'infanzia. Un incontro che ha gettato le basi per un nuovo percorso condiviso tra Comune, educatrici e servizi al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie in un settore fondamentale per l'intera comunità.

"Per quanto mi riguarda posso assicurare tutto il mio impegno nel proseguire una tradizione importante che da anni contraddistingue il Comune di Fucecchio – spiega la nuova coordinatrice pedagogica -. Oggi le famiglie possono contare su un sistema integrato di servizi per l'infanzia privati e comunali che garantisce una qualità riconosciuta da tutti. Il mio compito sarà dunque, in primis, quello di portare avanti questa importante e solida esperienza".

Laureata in Scienze dell'educazione all'Università degli Studi di Firenze, ha conseguito il master in coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia e un dottorato in Scienze della formazione e psicologia, Jessica Magrini ha ricoperto l'incarico di coordinatrice pedagogica per i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Casole d'Elsa, Montespertoli, Castelfranco di Sotto, Colle Val d'Elsa, Santa Croce sull'Arno e Castelfiorentino. E' stata inoltre docente ed educatrice per i Comuni di Empoli, San Miniato, Montelupo Fiorentino e Fiesole. Ha condotto laboratori didattici ed altre collaborazioni presso il Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia dell'Università degli Studi di Firenze ed è stata formatrice per svariati progetti legati ai servizi per l'infanzia. Ha collaborato con l’Istituto degli Innocenti ed è inoltre autrice di volumi e saggi all'interno di pubblicazioni sui temi dell'infanzia e dell'educazione ed ha partecipato a seminari e convegni in qualità di relatrice.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa