Taccheggio in piazza Dalmazia e scippo alla stazione, due arresti a Firenze

Controlli senza sosta dei carabinieri di Firenze, anche al Parco delle Cascine e a Campo di Marte.

Il bilancio del servizio è di 2 arresti, 66 persone e 36 veicoli controllati.

Un 23enne peruviano è stato arrestato in flagranza di reato in piazza Dalmazia per furto aggravato mentre portava via dall'OVS abbigliamento di lusso per 200 euro circa. Lo aveva nascosto in buste con fogli di alluminio per schermare il contenuto dal sistema antitaccheggio del negozio.

Nei giardini di Campo di Marte un napoletano 60enne sul quale pendeva un mandato di cattura da parte dell’Ufficio di Sorveglianza di Firenze è stato fermato: l’uomo era ricercato per essere posto in detenzione domiciliare, dovendo espiare 1 anno di reclusione per oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale perpetrati di recente a Firenze.

Infine alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, dei carabinieri liberi dal servizio hanno arrestato in flagranza un 49enne tunisino per l'ipotesi di furto, monitorato in borghese e con discrezione mentre con più tecniche tentava ripetutamente di borseggiare vari pendolari in uscita dalla stazione e bloccato subito dopo essersi impossessato di un Iphone 14 di una turista italiana, arrivata in vacanza a Firenze.