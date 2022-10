Ubriaco picchia la moglie dopo un incidente, arrestato a Campi Bisenzio

Un 42enne albanese è stato arrestato dai carabinieri di Campi Bisenzio per maltrattamenti alla moglie in presenza dei bambini. I militari sono intervenuti in una via del quartiere San Lorenzo per una segnalazione da parte di alcuni passanti di un uomo in auto che aveva urtato un paletto su un marciapiede e aveva strattonato una donna con i bambini.

La compagna ha spiegato che il marito l'aveva presa a schiaffi e le aveva tirato i capelli. Quegli episodi, ha spiegato, erano frequenti quando il marito beveva, diventando violento e irascibile. Infatti, oltre a prendersela con la moglie, il quarantenne ha minacciato anche i carabinieri. E' stato necessario chiamare il personale del 118 per calmarlo. Dopo l'arresto per l’ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, ci sarà la convalida per direttissima.