Vaccini anti Covid, in Valdinievole somministrazioni a Monsummano Terme

È già possibile da oggi (20 ottobre), per i cittadini residenti in Valdinievole, effettuare la vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2 grazie all’apertura degli Ambulatori vaccinali, tutti i giorni, presso il Centro socio-sanitario di Monsummano Terme.

Tutti i cittadini over 12 potranno prenotare e recarsi, in orari pomeridiani, presso il presidio distrettuale, in Via Calatafimi 54. Gli ambulatori vaccinali saranno effettuati dal lunedì al venerdì, con orario dalle 14 alle 19.

Visto l’aumento delle prenotazioni che si è verificato nei giorni scorsi, la Società della Salute della Valdinievole, d’intesa con il Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Centro, ha prontamente potenziato l’offerta vaccinale anti-covid.

Finora il centro vaccinale di Monsummano, (la cui attività è ripresa il 5 settembre scorso), ha già permesso la somministrazione di circa 900 dosi di vaccinazioni Covid.

Le prenotazioni possono essere fatte sul sito della Regione Toscana https://prenotavaccino.sanita.toscana.it

"Speriamo in questo modo di accelerare la campagna vaccinale sul territorio della Valdinievole e in particolare aumentare la copertura della quarta dose di vaccino covid nelle categorie cui è raccomandata cioè over 60, fragili over 12, operatori sanitari, operatori di RSA e donne in gravidanza" dichiara il Presidente della Società della Salute della Valdinievole Alessio Torrigiani. "I dati scientifici – prosegue il Presidente della Società della Salute - ci hanno dimostrato che i vaccini sono l’arma più efficace nell’evitare la malattia grave, il ricovero in ospedale e il decesso per Covid. Per questo - conclude Torrigiani - rinnovo l’invito ai cittadini a vaccinarsi".

La Società della Salute e l’Azienda USL Toscana Centro ringraziano il Comune di Monsummano e le Associazioni di Volontariato di Monsummano per la fattiva collaborazione, più precisamente la Pubblica Assistenza, la Croce Rossa e la Misericordia, cui più recentemente si è aggiunta anche l’Associazione dei Carabinieri, che con generosità hanno messo a disposizione i loro Volontari per svolgere la funzione di accoglienza nel centro vaccinale.

Fonte: AUSL Toscana centro e SDS Valdinievole