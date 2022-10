La Vespa nei dipinti di Stefano Berardino al Museo Piaggio

Vespa. Un mito. Un’icona senza tempo. Una protagonista della storia industriale del paese, simbolo indiscusso di stile, progresso e design italiano in tutto il mondo.

A celebrarla, al Museo Piaggio di Pontedera, Stefano Berardino, il giovane artista piemontese appassionato di motori che ha fatto delle due e quattro ruote i soggetti artistici della sua intera produzione pittorica.

Dal 22 Ottobre 2022 al 13 Gennaio 2023 il Museo Piaggio ospita #THATSMOTORINGART @MuseoPiaggio. Le Icone del Made in Italy.

Spatola, colore e tela… Berardino ha realizzato per l’esposizione una trentina di opere, dipinte ad olio o acrilico in un rigoroso stile grafico che strizza l’occhio alla Pop Art, su uno sfondo materico spesso impreziosito da sabbia e polvere di quarzo.

I dipinti, tutti di grandi dimensioni, raccontano la Vespa come in una vera e propria “sfilata”: dagli eleganti modelli degli anni Cinquanta e Sessanta fino alle sue declinazioni più contemporanee. Il tutto nel contesto di un allestimento armonico e coinvolgente, che trova una perfetta collocazione nella sala delle mostre temporanee del Museo Piaggio, nel cuore delle vecchie officine Piaggio e in dialogo con i modelli unici esposti da questo vero e proprio “tempio” della storia della mobilità e dello stile italiani.

Una storia a cui Berardino dedica un omaggio nelle tele dedicate ad altri prodotti Piaggio, come la piccola automobile prodotta in Francia negli anni ’50 (la Vespa 400) e l’amatissimo tre ruote Ape, senza dimenticare il comparto motociclistico, con quattro opere dedicate alla lunga storia di Moto Guzzi, che da poco ha celebrato i propri 100 anni di vita e di grandi successi.

Le Icone del Made in Italy, mostra curata e prodotta dalla Fondazione Piaggio e dall’architetto Luca Masi, con layout e il progetto grafico di Silvia Paracchini e Claudio Bellosta, è un elogio alle forme e alla storia di uno dei più significativi veicoli iconici del nostro paese, una dimostrazione d’amore e di orgoglio per il made in Italy, che si incarna attraverso l’arte, il colore, la spatola e la passione di Stefano Berardino.

L’inaugurazione, su invito con prenotazione obbligatoria dal sito www.museopiaggio.it, avrà luogo venerdì 21 ottobre alle ore 18.30, alla presenza dell’artista, del critico d’arte Luca Nannipieri e delle autorità locali. Seguirà cocktail realizzato grazie al contributo di alcune realtà d’eccellenza del territorio che hanno fornito i propri prodotti e la loro collaborazione: ANGIOLINI Il sublime del cacao, B-DONE e LA CITTADELLA CAFFE’, TENUTE LUNELLI e SAVITAR TARTUFI – San Miniato.