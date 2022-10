Abc Solettificio Manetti, prima trasferta senese contro Costone

Sarà il parquet del Costone ad inaugurare i viaggi dell’Abc Solettificio Manetti nella città del Palio. Domenica alle ore 18 i gialloblu sono attesi dalla prima delle tre trasferte senesi (seguiranno quelle con Mens Sana e Virtus Siena, in programma rispettivamente all’ultima giornata di andata e alla settima di ritorno) contro i gialloverdi dell’ex Gianni Terrosi per la quarta giornata di andata (arbitri Landi di Pontedera, Parigi di Firenze).

Una partita che si prospetta insidiosa, come del resto tutte in questa stagione, contro una delle tre squadre neopromosse in C Gold, la stessa che nella scorsa stagione ha letteralmente dominato il campionato di C Silver centrando la promozione ancor prima della fine della regular season, senza neppure dover passare dalla lotteria playoff. Guidata da coach David Fattorini, la formazione senese può contare su un roster assolutamente competitivo per la categoria in cui figurano, oltre all’ex Terrosi, che per la prima volta dopo quattro stagioni in gialloblu scenderà in campo da avversario, capitan Bruttini e i vari Banchi, Ondo Mengue, Angeli e Juliatto, per citarne alcuni. Un Costone che, nonostante un inizio di stagione complicato a causa degli infortuni che hanno accorciato le rotazioni gialloverdi, è reduce dal pesante acuto sul parquet di Arezzo (77-78), giunto dopo l’esordio vincente di Agliana (71-77) e la sconfitta interna per mano di Prato (54-70).

Una gara delicata e ricca di insidie, alle quali si sommerà la voglia del Costone di conquistare il primo acuto davanti al proprio pubblico. L’Abc di coach Walter Angiolini, dal canto suo, si presenterà a Siena a caccia del quarto squillo consecutivo, con la consapevolezza di giocare su un campo difficile e la volontà di ripartire da quanto di buono visto sette giorni fa contro Quarrata.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa