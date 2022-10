Alluvione Marche, protezione civile di Firenze a Serra Sant'Abbondio

La colonna mobile della Protezione Civile di stanza nel Comune di Firenze interverrà a Serra Sant’Abbondio, inviando squadre di dipendenti del Comune (tecnici e amministrativi) che si alterneranno per un mese per supportare il comune marchigiano colpito dall’alluvione del 15 settembre scorso.

Sarà il primo intervento che la Colonna Mobile degli Enti Locali effettuerà dal giorno della sua costituzione, avvenuta nel 2018 grazie ad una proposta unitaria dell'Anci che riguarda, oltre Firenze, altre 13 città italiane.

Il via libera questa mattina dopo l'approvazione, da parte della giunta comunale, dell'apposita delibera presentata dall'assessore alla protezione civile Elisabetta Meucci.

"Il Comune di Firenze vuole offrire il massimo supporto alla popolazione interessata ed alle amministrazioni locali marchigiane colpite dall'alluvione - ha sottolineato l'assessore Meucci - c'è un solo modo per fare fronte ad una tragedia come quella del 15 settembre scorso: fare sistema. La colonna mobile rimarrà a Serra Sant’Abbondio per un mese con l’obiettivo di supportare questo Comune nelle complesse operazioni necessarie per il superamento dell’emergenza e garantire la continuità amministrativa".