Biblioteca di Empoli, un programma da ‘brividi’ in Sezione Ragazzi

L’autunno porta con sé… letture da paura aspettando un Halloween da brividi. Tanti gli appuntamenti che spazieranno dai lavori all’uncinetto delle sferruzzanti, ai Baby M-assaggi per i piccolissimi, a Gli scompaginati e Over 14, al gruppo di lettura Preferireidino, laboratori creativi e per chi volesse conoscerla e farne parte, aperitivo ‘musicato’ con l’associazione Amici della biblioteca comunale Renato Fucini.



Ecco che cosa vi aspetta la prossima settimana: lunedì 24 ottobre 2022, alle 15.30 un nuovo appuntamento con “Sferruzza, Sferruzza” e le super creative sferruzzanti, nei locali della biblioteca. Il gruppo dispenserà tanti consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”. Per partecipare all’incontro bisogna prenotarsi a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare il numero 0571 757840.

Venerdì 28 ottobre, alle 17.30, come già annunciato, al cenacolo degli Agostiniani, in via dei neri, 15, si terrà la presentazione del libro della scrittrice Rosella Postorino a cui seguirà alle 19.30, la presentazione delle attività dell'associazione Amici della Biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli e tesseramento anno 2022/2023. Un momento conviviale per conoscere questa realtà e magari pensare di farne. L’iniziativa sarà accompagnata da un aperitivo ‘musicato’ con il duo El Tegas y Darios (voce, chitarra e contrabbasso). Contatti e informazioni: amicibibliofucini@gmail.com o sulla pagina Facebook dell’associazione.

Si prosegue sabato 29 ottobre, alle 10, con il ritorno del Gruppo di lettura della Fucini ‘Preferireidino’. Un appuntamento per tutti gli appassionati di libri e non solo. Il testo che verrà letto sarà "I miei stupidi intenti" di Bernardo Zannoni, Sellerio. Non solo.

A scelta, per chi desidera un ulteriore titolo dei tre finalisti del Premio Pozzale 2022, "Il «lodo Moro»: Terrorismo e ragion di Stato 1969-1986" di Valentine Lomellini, Laterza. Coloro che vorranno unirsi al gruppo può comunicarlo contattando l’associazione tramite la pagina Facebook oppure scrivendo a associazionebibliotecafucini@gmail.com.



E per i bambini e ragazzi? Lunedì 24 ottobre, alle 16.30, Circolo di lettura “Gli scompaginati” e “Over 14”. Il circolo di lettura per ragazze e ragazzi quest’anno si sdoppia. Dimmi quanti anni hai e ti dirò a quale gruppo potrai partecipare. Allo storico “Gli scompaginati” rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, per la prima volta letture per agli over 14 con un nome tutto da inventare per il ‘nuovo’ gruppo. Orari: 11-14 anni dalle 16.30 alle 17.30 e a seguirei più ‘grandi’.

Martedì 25 ottobre, alle 17, L'Ora del Racconto con “La torre dei mostri. Letture da paura!”. Bambine e bambini, non sapete che cosa vi aspetta. La Torre del racconto sarà trasformata in una vera torre dei mostri. Chi è coraggioso e vuole ascoltare le storie paurose in attesa di Halloween? (3-7 anni). Giovedì 27 ottobre, alle 17, per L'Ora del fare “La paura fa 90!” Cosa ci fa tremare di paura? Un laboratorio per trasformare la paura in qualcosa di utile giocando.

(6-10 anni su prenotazione). Sabato 29 ottobre, alle 17, L'Ora del fare con “Luna piena, pipistrello e castello infestato”. A cosa daranno vita questi tre ingredienti insieme? A Halloween. Un mostruoso laboratorio. (3-7 anni su prenotazione).

Per prenotarsi alle iniziative: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873.



LE VETRINE – “Libri alla finestra”, la vetrina principale della biblioteca, sarà dedicata dalla prossima settimana alla castagna, ai funghi e ai frutti dell’autunno. Tanti libri e film a tema. Quella della Sezione Ragazzi invece espone i libri selezionati dai piccoli bibliotecari per un giorno di “Ti regalo un giorno da bibliotecario bimbimbiblio” dal titolo *La scienza. Tra flora e fauna e per i ragazzi tanti titoli dedicati ad Halloween. Sempre in Sezione Ragazzi, lo scaffaletto sarà dedicato ai dvd di film da paura, a tema brivido, avventura e scoperta.



Gli orari della Sezione Ragazzi sono: dal lunedì al venerdì dalle 10-19 e sabato 9-13 16-20. Quelli della Sezione generale della biblioteca sono dal lunedì al venerdì 9-20 e sabato 9-13 16-20.



Dopo ottobre arriverà novembre tra sorprese e conferme come Naturali approfondimenti e Sibilla Natura.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa