Corri la Vita 2022, Elena scotto vince il contest "la foto più bella"

È Elena Scotto la vincitrice del contest La foto più bella 2022 lanciato da Corri la Vita in occasione della XX edizione che si è svolta lo scorso 2 ottobre, aggiudicandosi una macchina fotografica Nikon Coolpix B500 messa in palio da Ottica Fontani.

Il suo scatto, un’immagine in bianco e nero con la maglia dei venti anni di Corri la Vita in evidenza, ritrae una donna con il suo bambino all’aperto. La foto di Elena ha rappresentato perfettamente lo spirito di questa speciale edizione di Corri la Vita, tornata finalmente in piazza con entusiasmo dopo due anni di stop coinvolgendo grandi e piccini. La selezione è avvenuta da un’apposita giuria tra le foto più amate che hanno partecipato al concorso utilizzando gli hashtag #corrilavita2022.

Corri la Vita ringrazia Nikon Italia e Ottica Fontani per aver contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.

Fonte: Ufficio stampa