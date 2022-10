"Fasci appesi", nuovi atti vandalici alla sede Lega di Firenze

“Questa mattina - dichiara Federico Bussolin, Segretario della Lega a Firenze - abbiamo ritrovato la nostra sede di Viale Corsica imbrattata da scritte minatorie, con la firma di un noto gruppo anarchico fiorentino”.

“Nello specifico - precisa il Segretario - alle vetrate, dov’è presente l’immagine di Salvini, troviamo scritte in rosso recanti “fasci appesi” o “lega la Lega”. Si tratta dell’ennesimo tentativo di intimidirci, che si aggiunge al tentato incendio di Luglio. Un altro inaccettabile gesto codardo ed intimidatorio, che non appartiene ad una città aperta e democratica come Firenze”.

“La violenza e la minaccia - sottolinea - non possono avere spazio nella nostra città: le istituzioni hanno il dovere di reagire dinanzi a questi gruppi anarchici. Non stupisce che questo vile attacco si verifichi a seguito di un recente sgombero avvenuto, quello dell’area cani autogestita”.

“Abbiamo provveduto - conclude Bussolin - a segnalare alle Forze dell’Ordine l’accaduto. La nostra sede continuerà a rimanere aperta: un presidio di libertà, a fronte delle occupazioni abusive presenti nella zona."