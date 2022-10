Torna Vico Halloween, il borgo "pauroso" accoglie bambini e bambine

Torna Vico Halloween, festa per bambini e bambine, per le strade del borgo di Vicopisano, il 31 ottobre dalle 15:30 alle 19:30.

A cura di Antitesi Teatro Circo, con il contributo dell'Amministrazione Comunale, dell'associazione Festa Medievale, di Yachtline 1618 SpA e del Comitato del Mercatino del Collezionismo.

L'ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria, per i non residenti, su Eventbrite cliccando QUI (maggiori informazioni su www.comune.vicopisano.pi.it). Il numero di ingressi alla festa non è, infatti, illimitato ed è consigliato prenotare rapidamente per partecipare!

Il programma completo della festa è, infatti, paurosamente bello. L'intero borgo, le piazze, il Teatro, i monumenti storici, i vicoli, i chiassi, le strade del centro storico, saranno coinvolti dalla festa. Solo alcune delle attrazioni in programma, senza dimenticare quelle per i bambini e le bambine più piccoli: la casa dei fantasmi, le malvagie streghe verdine e le letture per piccoli mostri, il laboratorio da brividi, le macabre danze, i truci fantasmi del Boschetto, la malvagia strega del Lante, letture ad occhi chiusi per bimbi coraggiosi, laboratorio Nel Dia de Los Muertos, il Mago Mangiafichi e la Strega delle 4 Porte, Letture SperverZe in Biblioteca, L'orologio stregato, Il Fantasma degli Specchi, allestimento artistico FantaBuh, Cerchio di Fuoco e acrobazie, paura e delirio a Vicopisano, giocoleria ed equilibrismo, laboratori a cura di Bosco delle Ghiande e di Impronte di Marmellata, spettacoli itineranti con il teatro di Felice Titumulo, la parata luminosa di Codex Zombie, il teatro musicale di Che Mortorio e la Parata Paranormal dei bambini e ragazzi della scuola di arti circensi di Antitesi Teatro Circo. Ci saranno anche gustose merende e molti dolcetti... tantissimi scherzetti e altrettante sorprese!

Vico Halloween ha il sostegno di Amici della Biblio di Vico, Orcotondo, Carnevale di Vicopisano, Spazio ai Giovani, Impronte Di Marmellata Centrozerosei, LaAV - Letture ad Alta Voce, Capitolium Società Cooperativa, Il bosco delle ghiande, Il Gabbiano Associazione Culturale e Contrada Guerrazzi. Fondamentali la presenza della Misericordia di Vicopisano, dell'Unità Territoriale di San Giovanni alla Vena e del Comitato di Uliveto Terme della Croce Rossa .

Da sottolineare che la festa è gratuita, ma che i non residenti nel Comune devono prenotare su Eventbrite per garantire, tra l'altro, la migliore accoglienza a tutti per accedere a tantissimo divertimento.

Maggiori informazioni sul programma e su come prenotare sul sito del Comune, sulle pagine Facebook del Comune di Vicopisano e di Vico Halloween e scrivendo a biblioteca@comune.vicopisano.pi.it e a comunicazione@comune.vicopisano.pi.it o scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 366/8301788 (fermo restando che i non residenti possono prenotare solo tramite Eventbrite).

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa