Garante per l'infanzia e l'adolescenza, a Empoli apre lo sportello

Ci siamo. Lunedì 24 ottobre 2022 aprirà lo sportello del Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Empoli. Il nuovo servizio, gestito dalla garante Claudia Corti, sarà attivo il secondo e il quarto lunedì del mese, nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, ospitato in una delle stanze presenti al secondo piano della biblioteca comunale Renato Fucini. La Garante riceverà su appuntamento: per effettuare la prenotazione, è necessario inviare una mail all'indirizzo garanteinfanziadolescenza@comune.empoli.fi.it. Allo stesso indirizzo mail, è possibile presentare eventuali richieste e ricevere risposte anche 'a distanza'.

La Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Empoli è una figura chiave, parte integrante di tutto il percorso che la Città ha intrapreso dal 2017 quando l'amministrazione si è impegnata a dare piena adesione a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia con particolare riferimento a quanto auspicato dal documento redatto dall’Unicef, in merito al programma ‘Costruire città amiche delle bambine e dei bambini’.

INFO - Tutte le informazioni utili sulle attività svolte dal Garante e sulle sue competenze sono disponibili anche cliccando sul sito web del Comune di Empoli (QUI).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa